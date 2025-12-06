Три знака Зодиака, которым сегодня рекомендуется заниматься творчеством

Гороскоп / © Credits

Сублимировать бьющую через край энергию можно и в творчество — его результат может не только порадовать, но и ошеломить. — в буквальном смысле слова

Сегодня, 6 декабря, заниматься творчеством рекомендуется всем знакам Зодиака, но представители трех из них могут создать нечто по-настоящему ценное.

Близнецы

Близнецы — не самый творческий знак Зодиака: как правило, произведения искусства его представители предпочитают покупать, а не делать самостоятельно. Но уж если они — вот как сегодня! — всерьез возьмутся за дело, то, скорее всего, достигнут действительно серьезных высот.

Стрелец

Стрельцов — как активных представителей Зодиака — трудно представить себе с рукоделием в руках, поэтому их страсть удивит всех, кто недостаточно хорошо их знает. Но сегодня они смогут демонстрировать редкую усидчивость, поэтому в результате создают уникальные вещи.

Водолей

Водолеям, которые на лету ловят новые творческие идеи и тут же воплощают их в жизнь, необходимо обратить свое внимание на живопись, даже если до сих пор они никогда ею не занимались — вероятный в таком случае успех может повернуть их жизнь в иное — неожиданное — русло.

