- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 18
- Время на прочтение
- 2 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня следует остерегаться токсичных людей
День обладает мощной энергетикой, которая не только даст нам возможность воплотить в жизни самые смелые и трудоемкие проект, но и привлечет к нам внимание токсичных людей, стремящихся «подпитаться» чужой — в данном случае, нашей — энергетики.
Сегодня, 15 августа, остерегаться токсичных людей — энергетических вампиров — необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они будут особенно опасны.
Овен
Энергичные Овны часто привлекают к себе тех, кто не прочь попить чужой «крови», но на этот раз их атака окажется более чем серьезной. В основном, опасность будет исходить от коллег — особенно тех из них, кто испытывает по отношению представителям знака долю зависти из-за их талантов.
Близнецы
Близнецы, которым везет всегда и во всем, именно из-за этого становятся объектом чужой зависти, о которой они зачастую даже не подозревают. Но на этот раз сомнений по поводу недобрых намерений кого-то из окружающих у них не возникнет — их недруги не станут скрывать их и таиться.
Скорпион
Скорпионы часто сами проявляют токсичность, но на этот раз они могут стать жертвой тех, кто занимается этим занятием даже лучше их. Скорее всего, вампирами, окажутся самые близкие им люди — лучшие друзья или члены семьи, от которых представители знаки ничего подобного не жду
Читайте также: