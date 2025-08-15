Три знака Зодиака, которым сегодня следует остерегаться токсичных людей

Гороскоп / © Credits

Содержание Овен Близнецы Скорпион

Сегодня, 15 августа, остерегаться токсичных людей — энергетических вампиров — необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они будут особенно опасны.

Овен

Энергичные Овны часто привлекают к себе тех, кто не прочь попить чужой «крови», но на этот раз их атака окажется более чем серьезной. В основном, опасность будет исходить от коллег — особенно тех из них, кто испытывает по отношению представителям знака долю зависти из-за их талантов.

Близнецы

Близнецы, которым везет всегда и во всем, именно из-за этого становятся объектом чужой зависти, о которой они зачастую даже не подозревают. Но на этот раз сомнений по поводу недобрых намерений кого-то из окружающих у них не возникнет — их недруги не станут скрывать их и таиться.

Скорпион

Скорпионы часто сами проявляют токсичность, но на этот раз они могут стать жертвой тех, кто занимается этим занятием даже лучше их. Скорее всего, вампирами, окажутся самые близкие им люди — лучшие друзья или члены семьи, от которых представители знаки ничего подобного не жду

