ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
301
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня следует сначала думать и только потом — говорить

День молниеносной материализации любых пожеланий, слов и мыслей, которые практически сразу же станут реальностью.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Поэтому и с первым, и со вторым, и с третьим необходимо быть максимально осторожными, чтобы увеличивать добро, а не умножать зло, которого и без того хватает в современном мире.

Сегодня, 15 ноября, столкнуться с мгновенной материализацией чувств — и даже мыслей –придется предстаивтелям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно сначала думать и только потом говорить.

Близнецы

Близнецам будет сложно справиться с соблазном придумать для человека, который задел их за живое, самую страшную кару и тут же предсказать ему ее. В такой ситуации представителям знака неплохо было спохватиться и все отыграть назад, иначе они почувствуют силу негатива на себе самих.

Дева

Девы, которые часто принимают на свой счет слова, совершенно к ни не относящиеся, и затаивают обиду, «разрывающую» их изнутри. В порыве гнева они способны высказаться немногословно, но емко и обидно, сегодня им очень важно воздерживаться от такой реакции — она сработает против них.

Стрелец

Стрельцы всегда сначала говорят и только потом — думают, за что и заслужили репутацию самого нетактичного знака Зодиака. Сегодня звезды рекомендуют им изменить этой привычке — в таком случае удастся избежать неприятных последствий, которые в ином случае окажутся неминуемыми.

Читайте также:

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie