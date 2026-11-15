Гороскоп / © Credits

Реклама

Поэтому и с первым, и со вторым, и с третьим необходимо быть максимально осторожными, чтобы увеличивать добро, а не умножать зло, которого и без того хватает в современном мире.

Сегодня, 15 ноября, столкнуться с мгновенной материализацией чувств — и даже мыслей –придется предстаивтелям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно сначала думать и только потом говорить.

Реклама

Близнецы

Близнецам будет сложно справиться с соблазном придумать для человека, который задел их за живое, самую страшную кару и тут же предсказать ему ее. В такой ситуации представителям знака неплохо было спохватиться и все отыграть назад, иначе они почувствуют силу негатива на себе самих.

Реклама

Дева

Девы, которые часто принимают на свой счет слова, совершенно к ни не относящиеся, и затаивают обиду, «разрывающую» их изнутри. В порыве гнева они способны высказаться немногословно, но емко и обидно, сегодня им очень важно воздерживаться от такой реакции — она сработает против них.

Стрелец

Стрельцы всегда сначала говорят и только потом — думают, за что и заслужили репутацию самого нетактичного знака Зодиака. Сегодня звезды рекомендуют им изменить этой привычке — в таком случае удастся избежать неприятных последствий, которые в ином случае окажутся неминуемыми.

Читайте также:

Новости партнеров

Новости партнеров