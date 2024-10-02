Три знака Зодиака, которым сегодня смогут «смоделировать» свое будущее

Нынешний день прекрасно походит для программирования своего будущего, которое каждый из нас может «смоделировать» самостоятельно. Для этого достаточно сформировать необходимый мыслеобраз и наполнить его максимальным количеством энергии, и сказка обязательно станет былью, особенно если учесть, что к силе мысли прибавиться энергия сегодняшнего лунного затмения.

Сегодня, 2 октября, «смоделировать» свое будущее – разумеется, при желании – смогут представители всех знаков Зодиака, трем из них для этого необходимо создать мыслеобразы и наполнить их энергией.

Телец

Тельцы, которые не любят лишних телодвижений, с удовольствием отнесутся к возможности исполнить свою мечту, не вставая с дивана – в буквальном смысле слова. Вне всяких сомнений, их мыслеобраз будет связан с улучшением качества и комфорта своей жизни.

Весы

Весам, которых манит все прекрасное, особенно если оно связано с искусством, представится уникальная возможность приобрести то, о чем они мечтают – сначала мысленно, а затем и фактически: звезды уверены, что если они правильно «нарисуют» картинку, она станет реальностью.

Стрелец

Стрельцы уверены, что всего могут добиться сами – главное, приложить усилия. Но почему бы им ни попробовать, «смоделировать» желаемую ситуацию в голове, сэкономив таким образом энергию, которые можно будет потратить на другие – не менее важные – дела.

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