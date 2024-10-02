Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Три знака Зодиака, которым сегодня смогут «смоделировать» свое будущее

Три знака Зодиака, которым сегодня смогут «смоделировать» свое будущее

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

Нынешний день прекрасно походит для программирования своего будущего, которое каждый из нас может «смоделировать» самостоятельно. Для этого достаточно сформировать необходимый мыслеобраз и наполнить его максимальным количеством энергии, и сказка обязательно станет былью, особенно если учесть, что к силе мысли прибавиться энергия сегодняшнего лунного затмения. 

Сегодня, 2 октября, «смоделировать» свое будущее – разумеется, при желании – смогут представители всех знаков Зодиака, трем из них для этого необходимо создать мыслеобразы и наполнить их энергией. 

Телец 

Тельцы, которые не любят лишних телодвижений, с удовольствием отнесутся к возможности исполнить свою мечту, не вставая с дивана – в буквальном смысле слова. Вне всяких сомнений, их мыслеобраз будет связан с улучшением качества и комфорта своей жизни. 

Весы 

Весам, которых манит все прекрасное, особенно если оно связано с искусством, представится уникальная возможность приобрести то, о чем они мечтают – сначала мысленно, а затем и фактически: звезды уверены, что если они правильно «нарисуют» картинку, она станет реальностью. 

Стрелец

Стрельцы уверены, что всего могут добиться сами – главное, приложить усилия. Но почему бы им ни попробовать, «смоделировать» желаемую ситуацию в голове, сэкономив таким образом энергию, которые можно будет потратить на другие – не менее важные – дела. 

Читайте также: 

Первые заявления нового главы НАТО про Украину!

Первые заявления нового главы НАТО про Украину!

Похожие темы:

Следующая публикация