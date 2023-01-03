Три знака Зодиака, которым сегодня станет ясен промысел судьбы

Нынешние лунные сутки считаются лучшим периодом для постижения новых знаний и накопления связанной с ними мудрости. Благодаря ей многие из нас поймут, почему в жизни все происходит так, а не иначе, как будто бы взглянув нас нее с высоты – с такой позиции будут хорошо видны все причинно-следственные связи, которые привели человека к той жизненной ситуации, в которой он в данный момент находится.

Сегодня, 3 января, представители всех знаков Зодиака поймут, в чем состоит промысел их судьбы, но трем из них он будет особенно ясен.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам звезды предлагают перестать пенять на судьбу, а наконец-то уразуметь, что они сами являются кузнецами как своего счастья, так и несчастья. Скорее всего, желая перехитрить всех, они сами запутались в своих сетях, то есть, перехитрили сами себя, получив совсем не то, что хотели. Хотелось бы надеяться, что представители знака сделают из ситуации правильные выходы и исправят положение.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы окажутся едва ли не единственным знаком, который будет вполне доволен обстоятельствами, в которых оказался. Похоже, им не в чем себя упрекнуть – они все делали правильно, а их доброта и щедрость, которые они совершенно бескорыстно изливали на окружающих их людей, помогли им приобрести новых друзей и завести нужные связи: приятно осознавать, что этим они обязаны только себе.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам – правда, только тем, кто недоволен нынешней жизненной ситуацией – станет понятно, что они сами загнали себя в глухой угол, в котором сейчас находятся. Впрочем, не все так безнадежно, главное для представителей знака – понять, в какой момент своей жизни они свернули не в ту сторону. Ну а дальше останется только действовать, чтобы все исправить, а с этим у них никогда не было проблем.

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