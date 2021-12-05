Три знака Зодиака, которым сегодня стоит обратиться за советом к окружающим

День, когда звезды способствуют развитию творческих способностей и развитию креативных идей. Каждый, у кого есть любимое занятие, связанное с творчеством, может попробовать создать нечто действительно прекрасное, превратив хобби в основное – и бюджетообразующее – занятие. В это время также не стоит пропускать мимо ушей советы, которые могут дать даже совершенно незнакомые люди – в их словах будет зерно истины.

Сегодня, 5 декабря, обращаться за советом к окружающим стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них внимание к чужим словам особенно важно.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы нечасто обращаются за советом к кому-либо – для этого они слишком самоуверенны, а стало быть, считают себя истиной в последней инстанции. И совершенно напрасно, поскольку рядом с ними много мудрых людей, которые могли бы – если бы представители знака к ним прислушивались – помочь им в самых разных житейских ситуациях. Но сегодня они вряд ли обратят внимание на справедливое мнение, высказанное кем-то из близких им людей.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы настолько уверены в собственной правоте и непогрешимости, что чужого мнения для них практически не существует. В ответ на чью-либо попытку дать им совет, представители знака только удивленно приподнимают бровь и недоуменно пожимают плечами – дескать, о чем это вы? Такая реакция отшибает у окружающих желание высказывать им свое мнение, а ведь сегодня кто-то мог бы дать им ценный совет.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги живут в твердой уверенности, что на любую тему может существовать только две точки зрения – их и неправильная. Поэтому считают: что бы ни сказал их оппонент, они все равно кажут лучше. Давать таким людям советы – дело непростое, поэтому те, кто хорошо знает представителей знака, предпочитают промолчать. Но сегодня, похоже, у первых достанет мужества все-таки дать совет, а вторым – мудрости его услышать.

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