Три знака Зодиака, которым сегодня стоит опасаться токсичных людей

Гороскоп / © Credits

Реклама

Сегодня, 10 сентября, остерегаться токсичных людей стоит представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они будут представлять особую опасность.

Овен

Овны часто становятся жертвой токсичных людей — слишком уж охотно и бурно они реагируют на провокации. Избежать этого сегодня можно будет одним-единственным способом: максимально сдерживаться и игнорировать любые недружественные выпады, от кого бы они ни исходили.

Весы

Весы из тех знаков, кто и сам чужой энергией не «питается», и с окружающими ею не делятся. Однако нынешний день будет исключением из правил — небывалый прилив сил привлечет к ним энергетических вампиров, а, как следствие, испортится настроение, а потом ухудшится самочувствие.

Реклама

Стрелец

Стрельцы — прекрасные доноры для всех, кто страдает от нехватки собственной энергии. После общения с токсичными людьми представители знака чувствуют себя обессиленными, и сегодня им будет особенного трудно общаться с ними, поэтому необходимо выставить против них защиту.

Читайте также: