Три знака Зодиака, которым сегодня стоит опасаться токсичных людей

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Необходимо избегать тех, чье появление на нашем горизонте вызывает психологический дискомфорт.

Сегодня, 29 сентября, столкнуться с негативной энергетикой дня придется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно остерегаться токсичных людей.

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Овен

Овны часто становятся жертвой токсичных людей — слишком уж активно и бурно они реагируют на провокации тех, кто «питается» чужой энергией. Избежать этого можно будет, сдержав свои эмоции, хоть для представителей знака это будет и не просто, и игнорировать недружественные выпады.

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Весы

Весы из тех знаков, кто не «раздает» свою энергию окружающим –им самим ее не всегда хватает. Однако нынешний день будет исключением из правил — небывалый прилив сил приведет к тому, что токсичных людей будет притягивать к ним как магнитом — необходимо остерегаться их.

Стрелец

Стрельцы — прекрасные доноры для всех, кто страдает от нехватки собственной энергии. После общения с токсичными людьми их самочувствие оставляет желать лучшего. Сегодня им будет особенного трудно общаться с «вампирами», поэтому необходимо выставить против них защиту.

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