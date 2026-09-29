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Три знака Зодиака, которым сегодня стоит опасаться токсичных людей
День тяжелой — одной из самых сложных во сем лунном месяце — энергетики, во время которого активизируются токсичные люди, отравляющие нам жизнь.
Необходимо избегать тех, чье появление на нашем горизонте вызывает психологический дискомфорт.
Сегодня, 29 сентября, столкнуться с негативной энергетикой дня придется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно остерегаться токсичных людей.
Овен
Овны часто становятся жертвой токсичных людей — слишком уж активно и бурно они реагируют на провокации тех, кто «питается» чужой энергией. Избежать этого можно будет, сдержав свои эмоции, хоть для представителей знака это будет и не просто, и игнорировать недружественные выпады.
Весы
Весы из тех знаков, кто не «раздает» свою энергию окружающим –им самим ее не всегда хватает. Однако нынешний день будет исключением из правил — небывалый прилив сил приведет к тому, что токсичных людей будет притягивать к ним как магнитом — необходимо остерегаться их.
Стрелец
Стрельцы — прекрасные доноры для всех, кто страдает от нехватки собственной энергии. После общения с токсичными людьми их самочувствие оставляет желать лучшего. Сегодня им будет особенного трудно общаться с «вампирами», поэтому необходимо выставить против них защиту.
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