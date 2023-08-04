Три знака Зодиака, которым сегодня стоит помнить о том, что их дом – их крепость

День, который астрологи не зря называют дьявольским: в это время желательно как можно меньше общаться с окружающими людьми, включая самых близких, и как можно реже покидать свой дом – вне его стен нас могут подстерегать разнообразные неожиданности, чаще всего, не самого приятного свойства.

Сегодня, 4 августа, покидать свое жилище нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них желательно сделать девизом дня средневековый принцип «Мой дом – моя крепость».

Овен (21.03 – 20.04)

Овнам, учитывая их вспыльчивость, сегодня будут категорически не нравится окружающие их люди – причем, не только дальние, но и близкие. И от тех, и от других им сегодня лучше отгородиться: на улицу выходить только в случае крайне необходимости, а с родными людьми общение сократить до минимума. Только так удастся никого не обидеть и не задеть, и, как следствие, не осложнить свою жизнь.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы отличаются от других знаков зодиакального круга исключительная тактичность и дипломатичность, но бывают моменты, когда эти качества им изменяют. Сегодня – именно такое время, поэтому в общении с окружающими представителям знака могут перейти все возможные границы, ввязавшись даже в скандал в публичном месте. Впоследствии они будут раскаиваться, но осадок – как в истории с пропавшими ложечками – останется.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам желательно не покидать стен своего дома вообще, если же неотложное дело все-таки заставит их ступить за порог, нужно максимально быстро вернуться обратно. Представители знака и без «уколов» со стороны окружающих могут найти повод для копания в себе, а то и для самоедства, сегодня же, услышав в свой адрес нелестное замечание, они и вовсе могут спасть в отчаяние – нужно постараться этого избежать.

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