Три знака Зодиака, которым сегодня удастся хорошо заработать

Благоприятный в финансовом отношении день, когда деньги – как ожидаемые, так и неожиданные – будут приходить из самых разных источников. Особенно повезет тем, кто – в силу присущих им талантов – обладает способностью притягивать к себе материальные блага. Впрочем, все остальные тоже в обиде не останутся – им тоже удастся хорошо заработать.

Сегодня, 11 октября, получить деньги смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них получат особенно солидную прибыль.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам – особенно тем, кто занимается бизнесом – удастся заключить контракт если не всей их жизни, то последнего времени, что станет для них серьезным профессиональным достижением, на которое они еще долго будут равняться в своей профессиональной деятельности. Правда, материальный эквивалент сделки они получат не сразу, а спустя некоторое время, но его размер не даст возможности преуменьшать ее значение.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы, которые хоть и умеют зарабатывать, больше всего любят получать деньги – или нужные им дорогостоящие предметы – в подарок, хотя сами никогда в этом не признаются. Сегодня – к их большой радости – их ожидания себя оправдают: кто-то из знакомых подарит им нечто такое, что они сами – по причине дороговизны – никогда бы не купили. Для кого-то это будет ювелирное украшение или нишевый аромат, для кого-то – что-то из домашней техники – например, стиральная машинка или холодильник.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы могут рассчитывать на получение заработной платы. Кто-то может удивиться: дескать, что тут необычного? Однако повод радоваться у представителей знака все-таки будет. Во-первых, жалование им выплатят раньше времени, а во-вторых, сумма окажется больше, чем обычно. Скорее всего, им выплатят премию, а то и вовсе повысят зарплату за хорошую работу – все их показатели в последнее время взлетели вверх, и начальство не могло отказаться от поощрения.

Гороскопы на октябрь 2021:

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