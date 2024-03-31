Три знака Зодиака, которым сегодня удастся избавиться от того, что им мешает

День, когда в голову даже самым нетворческим и некреативным людям приходят в голову перспективные и продуктивные идеи, которые, будучи воплощенными в жизнь, принесут серьезные дивиденды – как материальные, так и моральные. Правда, для этого им придется чем-то пожертвовать, но, возможно, «жертва» окажется обузой, от которой давно пора было избавиться.

Сегодня, 31 марта, чем-то жертвовать ради высокой цели придется всех знаков Зодиака, но трем из них таким образом удастся избавиться от обузы, которая давно не приносит им пользы.

Лев

Львы не относятся к тем представителям Зодиака, которые церемонятся с окружающим их людьми: если человек – кем бы он им ни приходился – их по какой-то причине не устраивает, они прямо ему об этом говорят. Но в последнее время они по какой-то причине не могли отказаться от отношений с уже бывшим другом – этот день все расставит по своим местам.

Дева

Девы, как самые главные тряпичники зодиакального круга, с большим трудом расстаются с ненужными им, но памятными или просто красивыми, хоть и морально устаревшими вещами. Но сегодня, скорее всего, ожидаются новые поступления покупок или подарков, а поскольку шкафы в доме не резиновые, от хлама придется избавиться.

Рыбы

Рыбы, обладающие – помимо прочего – такими качествами как сентиментальность, до последнего держатся за место жительства, которое, если можно так выразиться, давно переросли. Что их к этому подвигает – приятные воспоминания или нежелание активно действовать – неважно, главное, что в этот день они могут решиться на переезд.

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