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Три знака Зодиака, которым сегодня удастся избавиться от того, что им мешает

Три знака Зодиака, которым сегодня удастся избавиться от того, что им мешает

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День, когда в голову даже самым нетворческим и некреативным людям приходят в голову перспективные и продуктивные идеи, которые, будучи воплощенными в жизнь, принесут серьезные дивиденды – как материальные, так и моральные. Правда, для этого им придется чем-то пожертвовать, но, возможно, «жертва» окажется обузой, от которой давно пора было избавиться. 

Сегодня, 31 марта, чем-то жертвовать ради высокой цели придется всех знаков Зодиака, но трем из них таким образом удастся избавиться от обузы, которая давно не приносит им пользы. 

Лев

Львы не относятся к тем представителям Зодиака, которые церемонятся с окружающим их людьми: если человек – кем бы он им ни приходился – их по какой-то причине не устраивает, они прямо ему об этом говорят. Но в последнее время они по какой-то причине не могли отказаться от отношений с уже бывшим другом – этот день все расставит по своим местам. 

Дева

Девы, как самые главные тряпичники зодиакального круга, с большим трудом расстаются с ненужными им, но памятными или просто красивыми, хоть и морально устаревшими вещами. Но сегодня, скорее всего, ожидаются новые поступления покупок или подарков, а поскольку шкафы в доме не резиновые, от хлама придется избавиться.  

Рыбы

Рыбы, обладающие – помимо прочего – такими качествами как сентиментальность, до последнего держатся за место жительства, которое, если можно так выразиться, давно переросли. Что их к этому подвигает – приятные воспоминания или нежелание активно действовать – неважно, главное, что в этот день они могут решиться на переезд. 

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