Три знака Зодиака, которым сегодня удастся обнаружить скрытых врагов 

День, когда человеку не удастся скрыть злые помыслы и негативные качества характера, как бы сильно он ни старался это сделать. Обстоятельства сложатся таким образом, что он поневоле обнаружит себя, поэтому лучше не держать камень за пазухой – окружающие все равно разберутся что к чему.

Сегодня, 23 ноября, выявить злые намерения тайных недоброжелателей удастся представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них сделать такого рода разоблачение не составит никакого труда.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – знак легкий в общении, но у этого их качества есть и обратная сторона – поверхностность, из-за которого они не могут понять, с кем имеют дело. Неудивительно, что в результате они бывают неприятно удивлены, когда тот, кого они привыкли считать другом, на самом деле оказывается врагом. К счастью, сегодня представители знака будут видеть окружающих их людей насквозь.

Рак (22.06 – 22.07)

Раков отличает крайняя степень доверчивости, по причине которой они часто обманываются в людях, принимая непорядочного человека за того, кому можно верить. Сегодня звезды наделят представителей знака проницательностью, которая поможет им не попасть впросак: они будут четко понимать, каковы намерения у человека, с которым они общаются – положительные или отрицательные.

Весы (24.09 – 23.10)

Весы – не самый уверенный в себе знак Зодиака, его представители вечно колеблются, принимая серьезные решения или давая оценку кому-то из знакомых. Неудивительно, что они никогда не бывают до конца уверены в том, как эти люди настроены по отношению к ним. Но сегодня они сами удивятся, насколько безошибочно их интуиция позволит им определить, что против них замыслили нечто плохое, и избежать этого,

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