Три знака Зодиака, которым сегодня удастся одолеть своих врагов

День революционных перемен, когда мы станем чуть смелее, активнее, добрее и справедливее, чем есть на самом деле. У каждого – даже самого скромного человека – прибавится уверенности в себе, что позволит ему преодолеть любые препятствия, которые встанут у него на пути. Касается это также тайных недоброжелателей и откровенных врагов, которые могут вставлять палки в колеса – победить их будет совсем несложно.

Сегодня, 14 декабря, одолеть своих врагов удастся представителям всех знаков Зодиака, но три из них смогут сделать это особенно виртуозно.

Лев (23.07 – 21.08)

Львов отличает умение одерживать победу над врагом, причем делают это они легко и красиво – как рыцари на турнире или мушкетеры на дуэли. Поэтому им и сегодня не составит труда отправить противника в нокаут, для чего представителям знака достаточно будет недоуменно приподнять одну бровь и презрительно спросить: "Это вы мне?" Неподготовленному к встрече со Львами человеку этого будет вполне достаточно, чтобы выпасть в осадок.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – разумеется, при желании – перекричат кого угодно: в искусстве скандала, как мы уже неоднократно отмечали, им равных нет – в этом они одолеют кого угодно. При этом представители знака не станут опускаться до грубых выражений, но вовремя укажут оппоненту на недостатки его внешности, возраст и отсутствие должного образования, а пока тот ловит ртом воздух, наши Стрельцы гордо удалятся.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи не станут ругаться и уж тем более скандалить. Зачем впустую сотрясать воздух – они предпочитают действовать. Нет, банального битья посуды, хлопанья дверьми и, уж не дай бог, рукоприкладства вы от них не дождетесь. А вот обтянуть – по примеру великой актрисы – мягкую мебель в своем доме тканью, из которой пошито платье соперницы, они очень даже в состоянии.

Читайте также: