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Три знака Зодиака, которым сегодня удастся отыскать потерянные вещи

Три знака Зодиака, которым сегодня удастся отыскать потерянные вещи

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День, когда необходимо отказаться от активных физических действий – им лучше предпочесть умственную и интеллектуальную работу. В это время также можно будет – совершенно неожиданно – обнаружить у себя экстрасенсорные способности, которые, правда, только на день, сделают из самого обычного человека подобие волшебника, который, помимо всего прочего, умеет искать утраченные вещи. 

Сегодня, 9 ноября, обнаружить потерянное смогут представители многих знаков Зодиака, но для трех из них находки станут очень важными. 

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы крайне редко что-то теряют: как правило, они ценят порядок, поэтому каждая вещь лежит у них на своем месте – они в любой момент могут взять ее оттуда с закрытыми глазами. Но, как известно, и на старуху бывает проруха: уже довольно долго они не могут отыскать что-то очень важное. Сегодня представителям знака необходимо быть очень внимательным к своей интуиции – именно она подскажет им, на какую полку в шкафу стоит заглянуть, чтобы обнаружить там досадную пропажу. 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – знак довольно безалаберный: с порядком они дружат редко, поэтому зачастую не могут найти даже самых элементарных вещей – например, пресловутых очков, которые в это время находятся у них на лбу. Тем не менее существуют потери, которые могут довести до депрессии даже этих разгильдяев – например, паспорт – особенно заграничный – или крестильный крестик. Сегодня они могут отыскать потерю века, перебрав бумаги на рабочем столе или отодвинув диван от стены: они обнаружат свою пропажу именно там. 

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи исповедуют стиль жизни, который можно назвать творческим беспорядком – все у них лежит не там и не так, как у нормальных людей. Именно поэтому им необходимо поискать свою потерю там, куда никто в здравом уме и твердой памяти ее точно не положит: например, фамильное колечко может обнаружиться в вазочке с фруктами, а серебряная ложечка – в шкафу среди комплектов постельного белья. На предположение, как они так оказались, впрочем, как и на вопрос, почему представители знака именно там решили свою потерю искать, они ответить не смогут. 

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