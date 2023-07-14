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Три знака Зодиака, которым сегодня удастся решить серьезные проблемы

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
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Три знака Зодиака, которым сегодня удастся решить серьезные проблемы

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака

День, когда, по мнению астрологов, необходимо хотя бы на время отказаться от материального, предпочтя ему духовное – проще говоря, дух должен взять верх над материей. Звезды призывают людей довериться окружающему миру – в таком случае он откроет им знания, которые до сих пор оставались тайнами за семью печатями: они помогут решить проблемы, долгое время казавшиеся неразрешимыми.

Сегодня, 14 июля, решить серьезные проблемы смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них смогут изменить свою жизнь к лучшему. 

Раки (22.06 – 22.07) – с большой долей вероятности – смогут решить проблему, которая некоторое время назад появилась в их личной – семейной – жизни. Именно эта сфера традиционно особенно важна для представителей знака, поэтому они давно думали о том, как наладить сложившуюся в ней ситуацию. Возможно, для этого придется извиниться перед близким человеком, но для представителей знака это сложности не составит. 

Оптимистично настроенным Львам (23.07 – 21.08) избавиться от надоевших проблем поможет позитивное мышление. Если им удастся настроить себя на позитивный исход во всех их сегодняшних делах, то все сложится наилучшим образом. Главное, не паниковать, если что-то вдруг пойдет не так – такое явление окажется временным, и те, кому удастся удержать себя на волне позитива, очень быстро смогут в этом убедиться

Мистикам-Скорпионам (24.10 – 22.11) звезды рекомендуют избавиться от своей проблемы, используя технику визуализации. Для этого достаточно представить себе, как они живут без этих – осложняющих их существование обстоятельств. При этом чем большим количеством – в том числе и мелких – деталей они снабдят эту мысленную картину, тем быстрее и полнее она станет реальностью. 

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Дата публикации
Просмотры
332
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