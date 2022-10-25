Три знака Зодиака, которым сегодня удастся сделать карьерный рывок

День, когда негативная космическая энергия превращается в позитивную, что самым благоприятным образом отражается как на нашей жизни, так и на работе. Это время благоприятно для работы во всех сферах деятельности, но самой продуктивной окажется профессиональная – сегодня можно преуспеть в карьерном отношении, перешагнув сразу несколько ступенек на служебной лестнице.

Сегодня, 25 октября, сделать карьерный рывок удастся представителям всех знаков зодиакального круга, но три из них могут совершить вертикальный взлет.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецов с полным правом можно назвать убежденными карьеристами: они любят получать новые должности с соответствующей – высокой – зарплатой, особенно если для этого ничего не нужно делать. Сегодня все сложится именно так, как они любят: оказавшись в нужное время в нужном месте, представители знака произведут благоприятное впечатление и получат заманчивое предложение.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы, которые по натуре не являются трудоголиками, но в последнее время едва не ночевали на работе, вполне заслужили внимания к себе и позитивной оценки своей работы – и, как следствие, нового профессионального назначения, которое польстит их самолюбию. А заодно и самым благоприятным образом отразится на их материальном положении, что в наше время тоже значит если не все, то многое.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги в большинстве случаев бывают равнодушными к своему положению на служебной лестнице – для них куда важнее работа, которую они любят делать хорошо и качественно. Но сегодня все сложится, можно сказать, волшебным образом: усилия представителей знака будут по заслугам оценены их непосредственным начальством, которое – с большой долей вероятности – и повысит их в должности.

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