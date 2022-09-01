Три знака Зодиака, которым сегодня удастся схватить удачу за хвост

День чистой и благотворной энергетики, которую нежелательно нарушать конфликтами, ссорами, суетой и громкими криками. Зато можно – и нужно – демонстрировать свои способности, а разработанные в это время планы в самом скором времени приведут к благоприятным жизненным перемена. Для того чтобы сказка стала былью, нужно хоть немного удачи, и в ней сегодня недостатка не будет.

Сегодня, 1 сентября, удача будет спутницей представителей всех знаков Зодиака, но трем из них удастся схватить ее за хвост – в буквальном смысле этого слова.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецы – особенно те из них, кто находится в поисках второй половинки – вполне могут рассчитывать на судьбоносную встречу, которая произойдет, когда они совсем не будут этого ожидать. А вот то, как сложатся их отношения с новым знакомым, целиком и полностью будет зависеть от самих представителей знака: если они не сумеют – или не захотят – удержать его внимание, на их продолжение можно не рассчитывать.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы, которые – чего уж тут греха таить – являются баловнями судьбы, и сегодня окажутся в первых рядах тех, кто пришел за дарами Фортуны. Они могут рассчитывать на удачу во всех жизненных сферах, но первостепенной все-таки станет материальная: кому-то выплатят гонорары за предыдущую работу, кому-то – предложат новую, куда более выгодную, чем прежняя.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеям в этот день не будет равных – успех будет сопутствовать им во всех жизненных сферах, но, несмотря на это, звезды рекомендуют представителям знака выбрать одно – приоритетное – направление, угнаться за всеми "зайцами" не удастся даже таким ловким и проворным людям, как они. Определиться с тем, что для них в данный момент важнее, будет нетрудно – решение окажется лежащим на поверхности.

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