Три знака Зодиака, которым сегодня удастся выиграть там, где другие проиграют

День, который в астрологической традиции связан с именем царя Ирода: с энергетической точки зрения его считают самым темным во всем лунном календаре – принято даже говорить, что это время разгула нечистой силы. Тем не менее все не так страшно, как может показаться на первый взгляд, главное – ничего не бояться.

Сегодня, 6 июня, ничего не бояться звезды советуют представителям всех знаков Зодиака, но трем из них удастся даже выиграть, причем там, где другие проиграют.

Овен

Овны любые жизненные вершины – прежде всего профессионального свойства – берут напором и упорством: не успев достичь поставленной цели сразу, они теряют к ней интерес. Сегодня такой необходимости не будет – желаемое удастся получить с первого раза.

Близнецы

Близнецы, имеющие чутье на выгодные профессиональные – и особенно финансовые – проекты, и в этот день не упустят предоставленных им судьбой возможностей. Новый проект, который им удастся увести из-под носа у конкурентов, даст возможность хорошо заработать.

Стрелец

Стрельцам, которые с большой скоростью могут только обеспечивать себе неприятности, на этот раз просто повезет: обстоятельства сложатся таким образом, что они получат желаемое – скорее всего, в финансовом плане – практически ничего для этого не сделав.

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