Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Три знака Зодиака, которым сегодня удастся заложить позитивную программу на год

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
539
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Три знака Зодиака, которым сегодня удастся заложить позитивную программу на год

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День активных и решительных действий, когда необходимо – отбросив сомнения – идти к поставленной цели: ее удастся достичь практически со стопроцентной гарантией. Главное, несмотря на праздничный день, не лениться и не откладывать работу на потом, тогда можно будет заложить позитивную программу на весь год. 

Сегодня, 1 января, успешно двигаться к поставленной цели смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них смогут при этом заложить позитивную программу на весь наступивший год. 

Лев 

Львам, которые хотя сменить место жительства, переехав как в другую квартиру или город, так и в другую страну, важно именно сегодня сделать первый шаг в этом направлении. Он не обязательно должен быть масштабным – даже незначительное продвижение к цели заложит программу на исполнение желания. 

Весы 

Весам – преимущественно тем, кто пока еще не обрел вторую половинку – сегодня важно не упустить момент, с которого может начаться отсчет счастливых моментов их жизнь. Так, не стоит отвечать безразличием на чьи-то знаки внимания – возможно, именно этому человеку предстоит сыграть в ней серьезную роль. 

Козерог 

Козерогам не привыкать работать в любой – даже праздничный – день, поэтому сегодня им можно смело приступать к реализации нового профессионального проекта. Начав действовать сегодня, они – как фактически, так и символически – заложат программу на успешную карьеру на весь год. 

Читайте также: 

Твоя кровь может воевать: корреспондентка ТСН стала донором прямо во время прямого эфира

Твоя кровь может воевать: корреспондентка ТСН стала донором прямо во время прямого эфира

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
539
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация