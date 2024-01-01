Три знака Зодиака, которым сегодня удастся заложить позитивную программу на год

День активных и решительных действий, когда необходимо – отбросив сомнения – идти к поставленной цели: ее удастся достичь практически со стопроцентной гарантией. Главное, несмотря на праздничный день, не лениться и не откладывать работу на потом, тогда можно будет заложить позитивную программу на весь год.

Сегодня, 1 января, успешно двигаться к поставленной цели смогут представители всех знаков Зодиака, но три из них смогут при этом заложить позитивную программу на весь наступивший год.

Лев

Львам, которые хотя сменить место жительства, переехав как в другую квартиру или город, так и в другую страну, важно именно сегодня сделать первый шаг в этом направлении. Он не обязательно должен быть масштабным – даже незначительное продвижение к цели заложит программу на исполнение желания.

Весы

Весам – преимущественно тем, кто пока еще не обрел вторую половинку – сегодня важно не упустить момент, с которого может начаться отсчет счастливых моментов их жизнь. Так, не стоит отвечать безразличием на чьи-то знаки внимания – возможно, именно этому человеку предстоит сыграть в ней серьезную роль.

Козерог

Козерогам не привыкать работать в любой – даже праздничный – день, поэтому сегодня им можно смело приступать к реализации нового профессионального проекта. Начав действовать сегодня, они – как фактически, так и символически – заложат программу на успешную карьеру на весь год.

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