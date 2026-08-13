Три знака Зодиака, которым сегодня важно анализировать поступающую информацию

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Скорее всего, новые знания помогут найти ответ на важный вопрос, над решением которого мы бьемся уже достаточно давно.

Сегодня, 13 августа, анализировать поступающую информацию рекомендуется всем знакам Зодиака, но трем из них нужно обратить на нее особое внимание.

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Лев

Львы — знак, искренний и доброжелательный, поэтому и в окружающих видит только хорошее — этой их особенностью часто пользуются непорядочные люди. Сегодня, благодаря фактам, которые станут им известны, они смогут по-новому посмотреть на тех, кто находится рядом.

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Стрелец

Стрельцов часто подводит их безалаберность: планируя какое-то важное дело, они часто не дают себе труда узнать о нем досконально. Сегодня представителям знака удастся собрать о новом проекте максимум информации, если, конечно, они соизволят обратить внимание на факты.

Козерог

Козероги, как люди дотошные и скрупулезные, все сведения, которые становятся им известными, аккуратно складывают в «копилку». Но на этот раз поступающая к представителям знака информация будет не только новой и интересной, но и очень важной для них.

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