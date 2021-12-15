Три знака Зодиака, которым сегодня важно благодарить тех, кто сделал им добро

День, когда удача улыбается тем, кто способен делать добро другим людям и испытывать признательность по отношению к тем, кто облагодетельствовал их самих. Неблагодарность – не зря ее зачастую называют черной – в это время является тяжелейшим из грехов, поэтому категорически не рекомендуется вести себя соответствующим – неблагодарным – образом.

Сегодня, 15 декабря, всем знакам Зодиака желательно благодарить тех, кто сделал им добро, но для трех из них такое поведение особенно важно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, чего уж тут греха таить, не самые благодарные представители зодиакального круга: добро, которое делают им окружающие их люди, они чаще всего воспринимают как само собой разумеющееся, если же им не угодить, то могут еще и упрекнуть: дескать, человек, который оказал им услугу, недостаточно хорошо постарался. Сегодня представителям знака необходимо изменить своим – в данном случае неблагородным – манерам и отблагодарить тех, кто сделает им что-то хорошее: причем слова "спасибо" будет вполне достаточно.

Лев (23.07 – 21.08)

Львам чаще всего и в голову не приходит кого-то благодарить, поскольку они уверены: окружающие обязаны им угождать, более того, радоваться тому, что смогли оказать им услугу, ведь были полезным царственным особам. Сегодня обстоятельства для представителей знака сложатся таким образом, что они осознают: им никто ничего не должен. Такое понимание поначалу вызовет у них изумление, а затем желание – в кои-то веки – сказать спасибо тем, кто потратил свое время и силы для того, чтобы им жилось лучше.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи зачастую выглядят неблагодарными не потому, что действительно являются таковыми, они просто не придают значения добрым поступкам окружающих: сделали и ладно. Им не приходит в голову, что кто-то приложил к их благополучию силы, пусть и небольшие, а значит, и благодарить их не за что. Но сегодня благородство поступка кого-то из окружающих будет настолько очевидным, что представителям знака не останется ничего, кроме как выразить им свою благодарность.

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