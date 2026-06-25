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Три знака Зодиака, которым сегодня важно думать о возможных последствиях своих поступков
Добро окружающим важно и нужно делать всегда, не дожидаясь особых дней, но нынешние лунные сутки как будто специально созданы звездами для благотворительности.
Одновременно как хорошие, так и плохие поступки, совершенные в это время, вернутся к своему исполнителю бумерангом, поэтому очень важно думать о возможных последствиях.
Сегодня, 25 июня, бумеранг — как зла, так и добра — может посетить представителей всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно думать о возможных последствиях своих поступков.
Рак
Ракам в этот день важно думать не о том, что они могут сделать, а о том, чего они не сделают. Так, поскупившись на добрые слова или действия, очи очень быстро об этом пожалеют, поскольку такая — эмоциональная — жадность негативно отразиться на них самих: никто не придет им на помощь.
Весы
Весам звезды не рекомендуют выбирать одного из двух ссорящихся друзей или приятелей, поскольку вторая сторона может счесть это предательством. Следствием такого недоразумения может стать соответствующая ответная реакция, которую представители знака тоже посчитают предательством.
Водолей
Водолеи, находясь на своей — преимущественно, творческой — волне, вообще редко думают о последствиях своих действий, причем, делают это не из легкомыслия — им просто все равно. Но сегодня их опрометчивость может дорого им обойтись, поэтому желательно проявить благоразумие.
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