Три знака Зодиака, которым сегодня важно экономно расходовать силы

Легко перенести этот день негативной энергетики поможет экономия физических и моральных сил.

Сегодня, 9 октября, беречь силы необходимо всем представителям зодиакального круга, но трем из них особенно важно расходовать их экономно.

Овен

Овны, как один из самых энергичных и деятельных знаков, редко задумываются о том, благодаря каким усилиям — и соответственно — потерям они этого достигают. Но к сегодняшнему дню они исчерпают свои силы и будут нуждаться в отдыхе или — хотя бы! — облегченном рабочем режиме.

Рак

Раки в последнее время вынуждены были решать массу проблем как профессионального, так и личного свойства, что поставило их — в буквальном смысле слова — на грань истощения. А значит, они смогут восстановить силы так, как будто бы отдохнули за городом на свежем воздухе.

Стрелец

Стрельцов часто подводит привычка принимать все близко к сердцу, а душевные переживания изматывают их ничуть не меньше, чем других — тяжелый физический труд. Однако если учесть, что последняя неделя стала для них особенно напряженной, сегодня имеет смысл передохнуть.

