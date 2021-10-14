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Три знака Зодиака, которым сегодня важно гнать от себя мрачные мысли

Три знака Зодиака, которым сегодня важно гнать от себя мрачные мысли

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День мощной энергетики, когда нужно гнать от себя мрачные мысли, которые будут лезть в голову с раннего утра и до позднего вечера. Бороться с ними можно при помощи самых разных методов, но лучше всего – гнать их из головы как усилием воли, так и занявшись делом, которое увлечет и отвлечет. 

Сегодня, 14 октября, гнать от себя мрачные мысли необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них необходимо найти им достойную замену. 

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам как самому мнительному и впечатлительному знаку Зодиака для того, чтобы впасть в депрессию, нужно совсем немного – даже одной мрачной или тревожной мысли будет вполне достаточно, а сегодня их будет гораздо больше. Лучше всего взбодриться и прийти в приятное расположение духа им удается, занявшись чем-нибудь приятным как для себя, так и для всей своей семьи. Сегодня таким занятием станет кулинария: почему бы им не накрыть роскошный праздничный стол? 

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы – знак веселый и оптимистичный, поэтому депрессия в их "исполнении" выглядит особенно мрачно и угрожающе. Усилием воли прогнать мрачные мысли представителям знака не удастся, поэтому им непременно нужно чем-нибудь себя занять. Поскольку звезды не рекомендуют в этот день куда-нибудь ходить, значит, искать объект для применения своих сил нужно дома – лучше всего вспомнить о своем хобби и связать что-нибудь стильное и нужное. 

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбы, впав в депрессивное состояние, теряют – разумеется, в переносном смысле слова – жизненную опору: они и так постоянно витают в облаках, предпочитая земным реалиям собственные фантазии, а мрачная атмосфера дня желания жить здесь и сейчас им точно не прибавит. Избежать такого душевного состояния представителям знака поможет волшебная сила искусства: им нужно посмотреть хорошую комедию, перечесть "Женитьбу Фигаро" или выпить бокал шаманского – в честь праздника.               

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