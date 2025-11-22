Три знака Зодиака, которым сегодня важно избегать физических нагрузок

Гороскоп / © Credits

А вот от финансовых операций лучше отказаться – велика вероятность к вместо прибыли получить убыток. Не стоит также заниматься спортом и тяжелым физическим трудом – есть риск травм.

Сегодня, 22 ноября, избегать физических нагрузок необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них они могут стать особенно опасными.

Телец

Тельцам необходимо максимально снизить физическую активность, поскольку чрезмерное напряжение может привести к утомлению и даже недомоганию. Нужно вспомнить о том, что на календаре выходной день, и посвятить время пассивному отдыху и даже откровенному безделью.

Дева

Девам нежелательно заниматься домашними хлопотами, находясь под влиянием раздражительности, которая будет сопровождать их весь нынешний день – в результате они рискуют не только сломать или разбить что-нибудь ценное, но и травмироваться сами.

Водолей

Рыбы неожиданно для самих себя решат вести здоровый образ жизни, и составят целый план соответствующих мероприятий. Тем, кто до этого не занимался спортом, не стоит делать резких движений – для неподготовленного человека это чревато серьезными травмами.

