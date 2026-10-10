ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
477
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня важно избегать конфликтов и ссор

Один из самых сложных — и даже опасных — дней лунного календаря, когда накануне новолуния наступают дни Гекаты — темные, безлунные ночи.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Гороскоп

Гороскоп / © Credits

С мощной энергетикой этих лунных суток смогут справиться не все, поэтому нужно соблюдать осторожность. Особенно важно избегать конфликтов и ссор — вызванная ими враждебность может затянуться на годы.

Сегодня, 10 октября, соблюдать осторожность во всем необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно избегать конфликтов и ссор.

Близнецы

Близнецы — не самый конфликтный знак Зодиака, как правило, его представители любые вопросы предпочитают решать миром. Но сегодня в них — по словам окружающих — как будто бы вселится черт, из-за чего они могут поссориться с лучшим другом, о чем очень быстро пожалеют.

Скорпион

Скорпионам, среди достоинств которых не числится такое качество как долготерпение, и сегодня могут не сдержаться и высказать свое недовольство близкому человеку. Как правило, он старается не замечать таких недоброжелательных выпадов, но сегодня может пойти на принцип и не простить.

Рыбы

Рыбы, как и тотем, давший название знаку, стараются обходить — точнее, «обплывать» — в общении острые углы, намеренно смягчая любую — даже очень сложную — ситуацию, но сегодня им может надоесть такая тактика. В результате, они не только резко ответят задевшему их человеку, но и перестанут с ним общаться.

Читайте также:

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie