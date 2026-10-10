Три знака Зодиака, которым сегодня важно избегать конфликтов и ссор

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С мощной энергетикой этих лунных суток смогут справиться не все, поэтому нужно соблюдать осторожность. Особенно важно избегать конфликтов и ссор — вызванная ими враждебность может затянуться на годы.

Сегодня, 10 октября, соблюдать осторожность во всем необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно избегать конфликтов и ссор.

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Близнецы

Близнецы — не самый конфликтный знак Зодиака, как правило, его представители любые вопросы предпочитают решать миром. Но сегодня в них — по словам окружающих — как будто бы вселится черт, из-за чего они могут поссориться с лучшим другом, о чем очень быстро пожалеют.

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Скорпион

Скорпионам, среди достоинств которых не числится такое качество как долготерпение, и сегодня могут не сдержаться и высказать свое недовольство близкому человеку. Как правило, он старается не замечать таких недоброжелательных выпадов, но сегодня может пойти на принцип и не простить.

Рыбы

Рыбы, как и тотем, давший название знаку, стараются обходить — точнее, «обплывать» — в общении острые углы, намеренно смягчая любую — даже очень сложную — ситуацию, но сегодня им может надоесть такая тактика. В результате, они не только резко ответят задевшему их человеку, но и перестанут с ним общаться.

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