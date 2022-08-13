Три знака Зодиака, которым сегодня важно контролировать себя

День, когда люди раскрепощаются и теряют контроль над собой, что чревато беспечностью и, как следствие, опрометчивыми поступками. Стоит ли говорить о том, что впоследствии о них придется пожалеть, но исправить что-либо будет поздно, поэтому лучше принять превентивные меры.

Сегодня, 13 августа, контролировать себя и свое поведение необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них осторожность особенно важна.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам необходимо сдерживать негативные эмоции: под их влиянием они могут впасть в настоящее буйство и наговорить окружающим их людям массу неприятных вещей. Уже завтра они пожалеют о том, что это случилось, но прокрутить назад "киноленту" событий им не удастся. Впрочем, можно удержаться от такого развития событий усилием воли – представителям знака это вполне под силу.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам сегодня нежелательно ходить по магазинам, поскольку они рискуют потратить все свои сбережения. Они часто теряют над собой контроль в торговых центрах – им хочется приобрести все и сразу, а каждая новая покупка кажется им нужнее предыдущей. Соразмерять свои траты с возможностями они в таких случаях не в состоянии, так что им лучше обходить торговые точки стороной.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионы могут не совладать с собой, общаясь с людьми, которые им неприятны, и наговорить много такого, что впоследствии заставит их мучиться угрызениями совести – ведь они понапрасну обидели человека. Звезды советуют им сдерживаться, даже если собеседник будет двадцать раз неправ – лучше вообще отказаться от общения, чем давать себе волю, им трудно будет остановиться.

Читайте также: