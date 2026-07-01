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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
161
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня важно контролировать свое поведение

День, когда люди раскрепощаются и теряют контроль над собой, что чревато опрометчивыми поступками.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Стоит ли говорить о том, что впоследствии о некоторых из них них придется пожалеть, но исправить что-либо будет поздно, поэтому лучше принять превентивные меры.

Сегодня, 1 июля, контролировать себя и свое поведение необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них осторожность особенно важна.

Телец

Тельцам необходимо сдерживать негативные эмоции: под их влиянием они могут впасть в настоящее буйство и наговорить окружающим их людям массу неприятных вещей. Уже завтра они пожалеют о том, что это случилось, но прокрутить назад ленту событий им не удастся.

Близнецы

Близнецам сегодня нежелательно ходить по магазинам, поскольку они рискуют потратить все свои сбережения. Они часто теряют над собой контроль в торговых центрах. Соразмерять свои траты с возможностями они в таких случаях не в состоянии, так что им лучше обходить их стороной.

Скорпион

Скорпионы могут не совладать с собой, общаясь с людьми, которые им неприятны, и наговорить много такого, что впоследствии заставит их мучиться неизбежными угрызениями совести. Звезды советуют им сдерживаться, даже если собеседник будет двадцать раз неправ.

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Дата публикации
Количество просмотров
161
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