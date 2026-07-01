Три знака Зодиака, которым сегодня важно контролировать свое поведение

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Стоит ли говорить о том, что впоследствии о некоторых из них них придется пожалеть, но исправить что-либо будет поздно, поэтому лучше принять превентивные меры.

Сегодня, 1 июля, контролировать себя и свое поведение необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них осторожность особенно важна.

Телец

Тельцам необходимо сдерживать негативные эмоции: под их влиянием они могут впасть в настоящее буйство и наговорить окружающим их людям массу неприятных вещей. Уже завтра они пожалеют о том, что это случилось, но прокрутить назад ленту событий им не удастся.

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Близнецы

Близнецам сегодня нежелательно ходить по магазинам, поскольку они рискуют потратить все свои сбережения. Они часто теряют над собой контроль в торговых центрах. Соразмерять свои траты с возможностями они в таких случаях не в состоянии, так что им лучше обходить их стороной.

Скорпион

Скорпионы могут не совладать с собой, общаясь с людьми, которые им неприятны, и наговорить много такого, что впоследствии заставит их мучиться неизбежными угрызениями совести. Звезды советуют им сдерживаться, даже если собеседник будет двадцать раз неправ.

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