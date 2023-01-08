Три знака Зодиака, которым сегодня важно контролировать свои эмоции

Нынешний лунный день – как, впрочем, и любой другой – имеет две стороны – лицевую и оборотную. И если первая делает его максимально приятным для человека, поскольку несет в себе ощущение радости и счастья, то второй может представлять собой опасность. Бурные и яркие энергии дня могут сыграть с человеком, который окажется не в состоянии удержать под контролем свои эмоции, злую шутку.

Сегодня, 8 января, контролировать свои эмоции необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них максимальная сдержанность особенно важна.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцы, как известно, умеют долго себя сдерживать, но, когда их терпение лопается, идут вразнос. Велика вероятность того, что сегодня с ними случится именно такая история. Каких грубостей они в результате наговорят людям, которые по той или иной причине им неприятны, даже они сами не знают. Уже вечером они пожалеют о том, что не смогли удержать свои эмоции под контролем, но изменить им уже ничего не удастся.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы – образец сдержанности: этим Снежным королевам Зодиака можно служить в разведке – что бы ни случилось, они и бровью не поведут. Но – ровно до того момента, пока не выпьют рюмку-другую: алкоголь "подрезает" представителям знака все тормоза. Как правило, в таких случаях у них начинается "телефонная болезнь": они звонят своим бывшим и признаются им в своих чувствах, о чем уже завтра будут жалеть.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы вообще склонны к гипертрофированной откровенности – они готовы рассказать всю свою подноготную даже первому встречному, не говоря уже о людях, которые, как они считают, достойны доверия. Но сегодня эти души нараспашку могут превзойти даже самих себя – они могут раскрыть другим даже те тайны, в которых стараются не признаваться даже самим себе: до добра их это не доведет.

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