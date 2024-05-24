Три знака Зодиака, которым сегодня важно любыми способами поднимать себе настроение

День внутреннего умиротворения, когда категорически нельзя грустить и унывать. Даже если для недовольства жизнью – а, возможно, и собой – существует весомый повод, необходимо настраивать себя на позитив, тогда он – у кого сразу, а у кого постепенно – одолеет негатив.

Сегодня, 24 мая, настраивать себя на позитив необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них важно поднимать настроение любыми доступными способами.

Близнецы

Близнецам поднимать себе настроение помогает общение – особенно если оно касается приятных представителям знака людей. Если встреча с кем-то из них не была запланирована заранее, нужно устроить ее экспромтом – например, позвонить и назначить ее без предупреждения.

Рак

Ракам звезды настоятельно рекомендуют заняться собственным домом, такие хлопоты – наведение уюта, уборка и готовка – поднимают им настроение лучше всего. Сегодня представителям знака лучше всего сосредоточиться на кулинарии – им поднимет настроение даже аромат приготовленных блюд.

Весы

Весам ничего так не повышает настроение как то, что мы называем «встречей с прекрасным», поэтому им желательно отправиться туда, где такое возможно – например, в театр, музей или устроенный по всем правилам – с аллеями, прудами и классическими скульптурами – парк.

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