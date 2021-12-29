Три знака Зодиака, которым сегодня важно обдумывать каждый свой шаг

День, когда Вселенная отпустит энергии, необходимой для физической труда и умственно работы над собой, с лихвой, тем не менее распоряжаться ею необходимо с умом, не распыляя ее на решение второстепенных вопросов, которые могут подождать до начала следующего года. Чтобы добиться этого эффекта, необходимо просчитывать каждое свое действие – так удастся отделить действительно важные дела от неважных.

Сегодня, 29 декабря, обдумывать каждый свой шаг рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такая предусмотрительность окажется необходимой.

Овен (21.03 – 20.04)

Овны – знак импульсивный и нерасчетливый, поэтому его представители, как правило, хватаются за любую работу, которая привлечет их на эмоциональном уровне, не задумываясь о том, как они будут ее выполнять на физическом уровне. Зачастую, столкнувшись с первыми трудностями на этом пути, они теряют интерес к новому проекту и бросают его, выбирая тот, который сделать гораздо легче. Сегодня стоит избегать такого развития событий, анализируя возможные дела и выбирая те, что действительно по силам.

Рак (22.06 – 22.07)

Ракам, которые, в отличие от других представителей зодиакального круга, начинают подготовку к праздникам как минимум за десять дней, в конечном итоге запутываются в том, что нужно сделать как можно быстрее, а что может и подождать. Поэтому накануне Нового года – особенно сегодня – им желательно составить план работы и четко следовать ему, обдумывая каждый указанный в нем пункт – в противном случае они рискуют оказаться цейтноте и испортить себе праздник.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, уж извините за каламбур, сначала "стреляют", а потом смотрят, что именно они выбрали своей целью. Сегодня представители знака особенно сильно рискуют взяться за работу, которая не является срочной, и пренебречь тем, что действительно важно. Поэтому, прежде чем намечать цели для реализации, хорошо было бы подумать, так ли уж они для вас важны, хотя Стрельцам – и они знают за собой этот грех – гораздо легче работать руками, а не головой.

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