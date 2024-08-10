Три знака Зодиака, которым сегодня важно опасаться чужих проклятий

День, когда особую силу приобретают слова в любом их виде – как сказанные сгоряча, в сердцах, так и брошенные просто так – бездумно и без злого умыла: в любом случае они материализуются практически мгновенно. Поэтому очень важно – во избежание бумеранга – самим не желать никому зла, так и следить за своим поведением, чтобы избежать чужих недобрых пожеланий.

Сегодня, 10 августа, желать кому-либо зла не рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них важно опасаться чужих проклятий.

Овен

Овны всегда достигают своих целей, опережая при этом своих конкурентом, что последним, мягко говоря, не нравится. Сегодня, преуспев в личной жизни, они вполне могут услышать от другой заинтересованной стороны злобные пожелания: не стоит распространятся о своих успехах.

Лев

Львы не интересуются обстоятельствами жизни других людей не из-за этого – они просто не задумываются о них. Сегодня, столкнувшись с недоброжелателями, они вполне могут встрять в конфликт, что в свою очередь станет причиной проклятий, которые сбудутся – не стоит до этого доводить.

Дева

Девы настолько совершенны, что до их уровня трудно дотянуться. Неудивительно, что такое положение вещей настолько раздражает окружающих, что они могут бросить им в спину злые слова, а это нежелательно – нужно пустить в ход свой дипломатический талант.

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