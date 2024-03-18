Три знака Зодиака, которым сегодня важно остерегаться новых знакомств

Не самый легкий день лунного календаря, когда под ударом находится психика человека: в такое время часто случаются истерики, панические атаки, страхи и мании. Общение в это время желательно свести к минимуму, поскольку оно может стать причиной – и поводом – для серьезных неприятностей.

Сегодня, 18 марта, осторожность в общении с окружающими необходимо проявлять представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно остерегаться новых знакомств.

Телец

Тельцы не любят перемен в любой сфере, но в личной жизни – особенно. Они предпочитает не менять старого партнера на нового, поскольку это, влечет за собой такие пертурбации как переезд и переход на новы образ жизни – так что предостережение относительно новых знакомых воспримут с удовольствием.

Лев

Львы – один из самых общительных знаков Зодиака, поэтому его представители любят окружать себя большим количеством публики – друзей, знакомых, поклонников. Но сегодня ядом с ними может появиться человек, который задумал в их отношении что-то недоброе, так что общаться с ним нежелательно.

Скорпион

Скорпионы, как известно, остры на язык – от их своеобразного юмора часто страдают их друзья и знакомые, но сегодня велика вероятность того, что они встретят человека, который значительно превзойдет их в искусстве пикировки и тонких намеков. Вряд ли представителям знака понравится чувствовать себя побежденными.

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