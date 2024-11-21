Три знака Зодиака, которым сегодня важно помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке

День кардинальных перемен, которые происходят во всех сферах жизни – от профессиональной до личной и даже бытовой. Вот только рассчитывать в любом случае рекомендуется только на свои силы – все, что придет от других людей, будет похоже на сыр в мышеловке.

Сегодня, 21 ноября, рассчитывать только на свои силы рекомендуется представителям всех знаков Зодиака, но трем и них особенно важно помнить, что бесплатный сыр бывает только в мышеловке.

Овен

Овнам не стоит с разбега соглашаться на профессиональное предложение, которое им сделают, позиционируя его как исключительно выгодное – прежде всего, в финансовом отношении. В лучшем случае они ничего не заработают, а в худшем потеряют то, что имеют.

Близнецы

Близнецы, которые любят зарабатывать, не работая, сегодня могут получить предложение, полностью вписывающееся в их жизненную философию. Но, увы, сегодня система может дать сбой, и, в результате, они не только не получат того, на что рассчитывали, но и могут остаться должны.

Стрелец

Стрельцы, несмотря на свой напор и активность, очень доверчивы, из-за чего часто поддаются чужому влиянию – как правило, это приводит к негативным последствиям. Сегодня им особенно опасно соглашаться на чьи-то – кажущиеся выгодными – профессиональные предложения.

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