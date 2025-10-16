- Дата публикации
Три знака Зодиака, которым сегодня важно помнить о том, что иногда лучше молчать, чем говорить
День, когда особую силу обретают слова, поэтому произносить их нужно крайне осторожно, чтобы даже нечаянно никого не задеть и не обидеть.
Не менее осмотрительным нужно быть и высказывая желания в собственный адрес — они могут сбыться слишком буквально, что вряд ли порадует самого человека.
Сегодня, 16 октября, осторожность в высказываниях необходимо соблюдать всем знакам Зодиака, но трем из них особенно важно помнить о том, что молчание — золото.
Овен
Овны в силу своей вспыльчивости в общении с окружающими рискуют совершить массу ошибок, которые практически невозможно исправить. Особенно опасно в запале обижать других людей, поскольку в это время представители знака могут нанести оппоненту серьезную моральную травму.
Лев
Львы по натуре добры и великодушны, но свойственной им высокомерие зачастую сводит на нет все положительные качества их характера. Вот и в сегодня они могут не сдержаться и неосмотрительно дать понять кому-то из находящихся рядом людей, что он не соответствует их высоким стандартам,.
Водолей
Водолеи, которые часто не думают о том, что говорят, на этот раз могут превзойти сами себя — они совершенно потеряют контроль над своими высказываниями, что может быть очень опасно: любые слова тут же материализуются, потому что Вселенная сочтет их руководством к действию.
Венера в Весах с 14 октября по 6 ноября 2025 года: что нас ждет в это время