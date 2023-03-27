Три знака Зодиака, которым сегодня важно помнить о законе бумеранга

Тихий и спокойный день, в течение которого не произойдет никаких – ни позитивных, ни негативных – событий. Тем не менее расслабляться в это время нельзя: стоит помнить о том, что любой злой поступок отразится на карме, так что действия должны быть исключительного доброго и положительного свойства. Особенно нежелательно обижать окружающих людей – бумеранг прилетит моментально.

Сегодня, 27 марта, о законе бумеранга важно помнить всем знакам Зодиака, но к трем из них он прилетит практически мгновенно.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам, которые умеют долго накапливать раздражение внутри, чтобы впоследствии выплеснуть его наружу, сегодня могут почувствовать, что не могут сдержаться и становятся по-настоящему опасными для окружающих. Самым неприятным для представителей знака в данном случае является тот факт, что все, что они сегодня позволят себе в адрес других людей, в скором времени вернется к ним.

Дева (22.08 – 23.09)

Девы часто демонстрируют окружающим хладнокровие, но это не значит, что внутри они равнодушны к происходящему – напротив, в душе у них бушуют настоящие бури, которые могут нанести урон окружающим людям. А поскольку отсутствием фантазии представители знака не страдают, эти картины могут быть опасными. Им стоит помнить, что закон бумеранга не только существует, но и работает.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козероги часто попадают в неприятные ситуации из-за вспыльчивости, от которой, как ни стараются, никак не могут избавиться. Конечно, любую ситуацию можно исправить, если признать свою вину, но представители знака – в силу свойственного им упрямства – делать этого категорически не хотят. Поэтому сегодня, обидев кого-то из окружающих их людей, они могут тут же получить оскорбление обратно.

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