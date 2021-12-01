Три знака Зодиака, которым сегодня важно предпочесть духовное материальному

День, когда многочисленные житейские факторы будут тянуть к приземленному и обыденному, а душевные порывы – к прекрасному и возвышенному. Соблюсти баланс между первым и вторым окажется не так просто, как может показаться на первый взгляд, но необходимо следить за тем, чтобы материальное не возобладало над моральным.

Сегодня, 1 декабря, предпочесть духовное материальному необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое преимущество окажется особенно важным.

Дева (22.08 – 23.09)

Девам как одному из самых практичных, рассудительных и твердо стоящих на земле знаков особенно трудно будет предпочесть моральное материальному. Однако именно поэтому его представителям важнее всего будет это сделать, если, конечно, они не хотят окончательно погрязнуть в житейской прозе и рутине. Возможно, в силу эпидемической ситуации вырваться в театр им не удастся, но можно хотя бы почитать на ночь стихи любимого поэта.

Козерог (22.12 – 20.01)

Козерогам, которые, постоянно уходят в работу с головой, необходимо хотя бы ненадолго отвлечься от профессиональной деятельности, иначе и до нервного срыва недалеко. Лучшим лекарством для них может стать классическая музыка, прослушивание которой для них так удобно совмещать с работой. Конечно, для этого процесса существуют специально оборудованные места, но при отсутствии такой возможности сгодится и такой, усредненный, вариант.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Рыбам, как правило, предпочитающим мечты и фантазии реальной жизни, за что их обычно упрекают, сегодня не только можно – но и нужно! – предаться своему любимому занятию – витанию в облаках. Оно не только не навредит им, но и, напротив, придаст уверенности в себе и своих силах, а также обеспечит вдохновение, которое необходимо им как для работы, так и для личной жизни. Так что в данном случае никто не станет ругать их за "пустые" мечты.

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