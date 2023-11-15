Три знака Зодиака, которым сегодня важно рассчитывать только на свои силы

День кардинальных жизненных перемен, которые людям необходимо осуществлять самостоятельно – постороннее вмешательство вряд ли окажется эффективным, да и дождаться посторонней помощи, когда все заняты решением своих проблем, будет крайне трудно.

Сегодня, 15 ноября, рассчитывать только на свои силы придется представители всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно все сделать самостоятельно.

Дева

Девы любят все делать сами, поскольку никто, кроме них, не доведет работу до совершенства. Тем не менее сегодня, даже если представители знака очень захотят, они не смогут привлечь к решению своих задач кого-то из окружающих, поэтому все хлопоты – а вместе с ними и все лавры – опять достанутся исключительно им самим.

Козерог

Козероги и в любое другое время рассчитывают только на себя, поскольку живут в соответствии с принципом «хочешь сделать хорошо – сделай сам. Но сегодня вести себя соответствующим образом не только можно, но и нужно – только так они смогут проконтролировать качество выполненных ими работ, что очень важно для представителей знака.

Водолей

Водолеи любят перекладывать собственные трудности на других людей, и надо отдать представителям знака должное – делают это виртуозно. Но сегодня те, кто обычно их выручает, будут погружены в собственные заботы, поэтому представителям знака свои проблемы предстоит решать самостоятельно, и с удивлением обнаружат, что в этом нет ничего страшного.

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