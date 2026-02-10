Три знака Зодиака, которым сегодня важно сдерживать свою раздражительность и агрессию

Гороскоп / © Credits

Очень важно сдерживать эти чувства — под их влиянием легко совершить поступки, от которых впоследствии придется пожалеть.

Сегодня, 10 февраля, раздражительность и агрессию почувствуют представители всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно их сдерживать.

Овен

Овны страдают от раздражительности в любой день, но сегодня их отношение к окружающим, вызывающим у них негативные эмоции, может дойти до откровенной агрессии, поэтому от общения с такими людьми им лучше отказаться, а если это невозможно, хотя бы сократить его.

Рак

Раки — люди спокойные, но ровно до того момента, пока количество их переживаний не перейдет в качество, и тут уж истерика окружающим обеспечена. Звезды советуют представителям знака «гасить» негатив позитивом, то есть, искать в раздражающих их людях что-то хорошее.

Дева

Дев бесят люди, которые все делают кое-как, и своего негативного отношения они в таких случаях не скрывают. Но сегодня — вместо того, чтобы демонстрировать свое раздражение — звезды советуют… оказать им помощь. Так и дело будет сделано на отлично, и нервные клетки сохранены.

