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Три знака Зодиака, которым сегодня важно сохранять душевное равновесие несмотря ни на что

Три знака Зодиака, которым сегодня важно сохранять душевное равновесие несмотря ни на что

Гороскоп на сегодня для трех знаков Зодиака / Фото: Credits

День неустойчивой энергетики, которая делает нас заложниками нестабильного эмоционального фона. Настроение в течение суток может меняться неоднократно, и выдержать такое состояние под силу далеко не всем, поэтому очень важно сбалансировать свое внутреннее состояние и удерживать его. 

Сегодня, 27 ноября, сохранять спокойствие необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно сохранять душевное равновесие – несмотря ни на что. 

Овен

Овнам, славящимся своей вспыльчивостью, сохранять спокойствие особенно важно. Конечно, одним только усилием воли удержать себя в рамках хорошего настроения представителям знака вряд ли удастся, поэтому звезды рекомендуют им заняться чем-то приятным, а заодно и полезным. 

Весы

Близнецам придется особенно тяжело: в силу постоянных душевных колебаний им трудно бывает пристать к одному "берегу", сегодня же они будут испытывать двойную нагрузку на психику. Лучший способ удержать эмоциональный баланс – приятные эмоции, которые можно черпать отовсюду. 

Водолей

Водолеи – психологически неустойчивый знак, представителям которого держать внутренний баланс нужно всегда, но сегодня – особенно, поскольку "скачки" от позитива к негативу могут негативно сказаться на их работе. Главное для них в этот день – не зацикливаться на негативе. 

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