Три знака Зодиака, которым сегодня важно сохранять эмоциональное равновесие

День неустойчивой энергетики, которая постоянно будет менять знак с "плюса" на "минус" и обратно, делая людей заложниками нестабильного эмоционального фона. Настроение в течение суток может меняться неоднократно, то поднимая на вершину эйфории, то низвергая в пропасть отчаяния. Выдержать такое состояние под силу далеко не всем, поэтому очень важно сбалансировать свое внутреннее состояние и удерживать его.

Сегодня, 20 декабря, сохранять эмоциональное равновесие важно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них внутренняя гармония особенно важна.

Телец (21.04 – 21.05)

Тельцам, которые славятся тем, что долго раскачиваются, но, впав в ярость, также долго успокаиваются, держать себя в руках особенно важно – неизвестно, чего они могут натворить, слетев с катушек. Конечно, одним только усилием воли удержать себя в рамках хорошего настроения представителям знака вряд ли удастся, поэтому звезды рекомендуют им заняться чем-то приятным – так сложный день пролетит незаметно.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Близнецам сегодня придется особенно трудно: в силу двойственности характера им так трудно бывает пристать к одному "берегу", тут же они будут испытывать двойную нагрузку на психику. Лучший способ удержать эмоциональный баланс для представителей этого знака – приятные эмоции, которые они могут получить, как гуляя по парку (если, конечно, погода им это позволит), так и посетив музей – желательно художественный.

Водолей (21.01 – 18.02)

Водолеи – психологически неустойчивый знак, представителям которого держать эмоциональный баланс нужно всегда, но сегодня – особенно, поскольку "скачки" от позитива к негативу может негативно сказаться как на их работе, так и на отношениях с окружающими. Звезды рекомендуют им не зацикливаться на негативе, поскольку в этот день он не более чем влияние Луны, которое рассеется уже завтра.

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