Три знака Зодиака, которым сегодня важно сохранять спокойствие

Самый гармоничный день лунного календаря, когда в согласие приходят все три составляющие комфортного существования – умственное, духовное и физическое, и главная задача каждого из нас – на нарушать их паритет и созвучие. Те, кто нацелен на активные действия, могут добиться многого из задуманного, главное в этот день – в любой ситуации сохранять спокойствие, оно станет основой счастливой – насколько это возможно в нынешней ситуации – жизни.

Сегодня, 3 июля, нервничать нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно сохранять спокойствие.

Вспыльчивые Овны (21.03 – 20.04), которые "заводятся" буквально с пол-оборота, вполне могут принять за оскорбление чьи-то неосторожные слова, которые таковыми совсем не являются. Как они на это отреагируют, предсказать трудно, но, скорее всего, их эмоции будут бурлить. Ну а поскольку возмущение быстро пройдет, а неприятный осадок останется, лучше сохранять спокойствие.

Мнительные Раки (22.06 – 22.07) могут значительно усложнить свою жизнь, зациклившись на обстоятельствах, которые кажутся им серьезной проблемой, хотя на самом деле таковыми могут и не являться. При этом они могут так себя накрутить, что доходят до паники и истерики. А чтобы этого избежать, всего-то и нужно – не делать из мухи слона, звезды уверены, что сегодня они с этой задачей справятся.

Весы (24.09 – 23.10) внешне кажутся совершенно спокойными и даже умиротворенными, на самом деле в душе они – в соответствии с символом своего знака – постоянно колеблются, переходя от хорошего настроения к плохому и обратно. Сегодня желающих эмоционально раскачать представителей знака будет предостаточно, их же задача – разумеется, по возможности – не идти у них на поводу.

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