Три знака Зодиака, которым сегодня важно удержать себя в рамках дозволенного

День мощной энергии, которую чрезвычайно сложно удержать под контролем. Тем не менее это не только можно, но и нужно сделать, в противном случае ситуация начнет развиваться по непредвиденному – и, вполне возможно, неприятном – сценарию.

Сегодня, 20 февраля, контролировать свои эмоции необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно удержать себя в границах дозволенного.

Телец

Тельцы известны своей вспыльчивостью, которую они очень долго пытаются удержать, но в результате она от этого становится только страшнее. Представителям знака важно помнить об этой своей особенности всегда, но сегодня – особенно, иначе они могут поссориться с очень дорогим для них человеком.

Дева

Девы могут быть очень жестокими, если им покажется, что человек, с которыми они общаются, противоречит им из чувства неприязни. Но сегодня – впрочем, как и всегда – им неплохо было бы помнить о том, что далеко не все проступки можно загладить, даже признав свою вину и попросив прощения.

Стрелец

Стрельцы – как известно, мастера скандалов, которые они позволяют себе всегда и со всеми. Сегодня, поссорившись с кем-то из близких, они нанесли этому человеку смертельную обиду, которую ему сложно – а в некоторых случаях и невозможно – будет искупить, так что желательно держать себя в руках.

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