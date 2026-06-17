Три знака Зодиака, которым сегодня важно воздерживаться от опрометчивых поступков

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К обеду эмоциональный фон стабилизируется, но агрессия все-таки даст о себе знать: под ее влиянием мы к этому времени можем совершить опрометчивые поступки, о чем — с большой долей вероятности — впоследствии пожалеем. Чтобы этого не произошло, желательно держать себя в руках.

Сегодня, 17 июня, держать себя в руках необходимо представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно воздерживаться от опрометчивых поступков.

Телец

Тельцы начинают активно и решительно действовать только тогда, когда их активно к этому вынуждают. Сегодня у окружающих есть шанс довести их до того состояния, когда они смогут начать крушить все вокруг. Потом им, конечно, станет стыдно, но исправить ситуацию они уже не смогут.

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Весы

Весов к опасной черте, за которой они совершат опрометчивый поступок, может подвести обида, нанесенная им кем-то из окружающих. Чтобы тут же не пожалеть о сделанном, представителям знака необходимо перевести себя из негативной в позитивную плоскость, что им легко удастся сделать.

Стрелец

Стрельцы не станут строить козни кому-то из окружающих их людей, скорее всего, у них это получится нечаянно, но сам факт неосторожного поступка это не отменяет. Поэтому им особенно важно следить за своими словами и действиями, тогда удастся избежать сожалений о своих ошибках.

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