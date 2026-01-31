- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 140
- Время на прочтение
- 2 мин
Три знака Зодиака, которым сегодня важно вспомнить о людях, которых они оставили в прошлой жизни
День мощной и позитивной космической энергии, в течение которого — несмотря на выходной день — нежелательно бездействовать: можно потерять время, силы и возможности, касающиеся всех сторон нашей жизни.
Иная, не менее важная, грань лунных суток — отношения с людьми, которых мы — неаянно или вполне — осознанно — вычеркнули из жизни. Если появится желание как-то связаться — написать или встретиться — с ними, не стоит ему противиться.
Сегодня, 31 января, вспомнить о людях, которых мы оставили в прошлой жизни, захочется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно с ними связаться.
Телец
Тельцы, которые исключительно по собственной поле поссорились с любимым человеком и даже — в порыве ярости — вычеркнули его из своей жизни, неожиданно почувствуют, что очень по нему тоскуют. А, значит, надо смирить гордыню и сделать шаг навстречу — их простят и примут.
Лев
Львам — хоть, возможно, они и сами себе в этом не признаются — понадобится помощь человека, с которым они когда-то были близки, но потом пошли по разным жизненным дорогам. Теперь же пришло время обратиться к ним с важной просьбой — они в ней не откажут.
Скорпион
Скорпионы, которым некоторое время назад могло показаться, что дружба, тянувшаяся с детства, на данном жизненном этапе себя уже исчерпала, неожиданно поймут, что ошиблись, и именно этого человека им очень не хватает. Нет ничего проще — достаточно просто позвонить или написать ему.
Читайте также:
Нептун в Овне с 27 января 2026 до 23 марта 2039 года: что нас ждет этот период
Скопление 5 планет в Водолее с 23 января до 7 февраля 2026 года: что нас ждет в это время
Венера в Водолее с 17 января до 10 февраля 2026 года: что нас ждет в это время
Полнолуние во Льве 2 февраля 2026 года: что нас ждет в это особое время