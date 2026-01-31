Три знака Зодиака, которым сегодня важно вспомнить о людях, которых они оставили в прошлой жизни

Гороскоп / © Credits

Иная, не менее важная, грань лунных суток — отношения с людьми, которых мы — неаянно или вполне — осознанно — вычеркнули из жизни. Если появится желание как-то связаться — написать или встретиться — с ними, не стоит ему противиться.

Сегодня, 31 января, вспомнить о людях, которых мы оставили в прошлой жизни, захочется представителям всех знаков Зодиака, но трем из них особенно важно с ними связаться.

Телец

Тельцы, которые исключительно по собственной поле поссорились с любимым человеком и даже — в порыве ярости — вычеркнули его из своей жизни, неожиданно почувствуют, что очень по нему тоскуют. А, значит, надо смирить гордыню и сделать шаг навстречу — их простят и примут.

Лев

Львам — хоть, возможно, они и сами себе в этом не признаются — понадобится помощь человека, с которым они когда-то были близки, но потом пошли по разным жизненным дорогам. Теперь же пришло время обратиться к ним с важной просьбой — они в ней не откажут.

Скорпион

Скорпионы, которым некоторое время назад могло показаться, что дружба, тянувшаяся с детства, на данном жизненном этапе себя уже исчерпала, неожиданно поймут, что ошиблись, и именно этого человека им очень не хватает. Нет ничего проще — достаточно просто позвонить или написать ему.

