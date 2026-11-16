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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
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Время на прочтение
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Три знака Зодиака, которым сегодня важно завершать отжившие свое отношения

День обновления, когда на смену старой энергии приходит новая, перспективная и продуктивная.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

В такое время можно ставить финальную точку в старых делах, «закрывать» очередной жизненный этап и завершать отживших свое отношения.

Сегодня, 16 ноября, «закрывать» старые дела можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно завершить отношения, которые отжили свое.

Рак

Раки, как самый семейный знак зодиакального круга, очень дорожат партнерскими отношениями и разрывают их только в самом крайнем случае, да и то чаще всего не по своей инициативе — обычно их просто ставят перед фактом. Возможно, именно такой вариант приготовили им звезды и на этот раз.

Весы

Весы давно понимают, что их связь с некогда близким и любимым человеком, образно говоря, зашла в тупик, но никак не могут отважиться на решительный — и окончательный — шаг. Сегодня они поймут, что тянуть дальше нельзя: на очереди новые — более приятные — отношения.

Скорпион

Скорпионы могут довольно долго терпеть поведение близкого человека, которое кажется им неприемлемым, совершенно не показывая своего недовольства, но это не значит, что они ничего не видят и не слышат. Когда — вот как сегодня — чаша их терпения переполняется, финал станет неизбежным.

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