Три знака Зодиака, которым сегодня важно завершать отжившие свое отношения

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В такое время можно ставить финальную точку в старых делах, «закрывать» очередной жизненный этап и завершать отживших свое отношения.

Сегодня, 16 ноября, «закрывать» старые дела можно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них нужно завершить отношения, которые отжили свое.

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Рак

Раки, как самый семейный знак зодиакального круга, очень дорожат партнерскими отношениями и разрывают их только в самом крайнем случае, да и то чаще всего не по своей инициативе — обычно их просто ставят перед фактом. Возможно, именно такой вариант приготовили им звезды и на этот раз.

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Весы

Весы давно понимают, что их связь с некогда близким и любимым человеком, образно говоря, зашла в тупик, но никак не могут отважиться на решительный — и окончательный — шаг. Сегодня они поймут, что тянуть дальше нельзя: на очереди новые — более приятные — отношения.

Скорпион

Скорпионы могут довольно долго терпеть поведение близкого человека, которое кажется им неприемлемым, совершенно не показывая своего недовольства, но это не значит, что они ничего не видят и не слышат. Когда — вот как сегодня — чаша их терпения переполняется, финал станет неизбежным.

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