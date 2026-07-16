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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
432
Время на прочтение
2 мин

Три знака Зодиака, которым сегодня все важные дела нужно приурочить ко второй половине дня

Нынешний день нельзя назвать негативным, но позитивная энергетика, необходимая нам для жизни и работы, будет распределена по этим лунным суткам неравномерно.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
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Гороскоп

Гороскоп / © Credits

Самое плодотворное время — послеобеденное, когда можно принимать важные решения, подписывать серьезные — долговременные — контракты и приступать к воплощению в жизнь новых проектов.

Сегодня, 16 июля, послеобеденное время станет наиболее плодотворным для представителей всех знаков Зодиака, но трем из них именно к нему нужно приурочить все важные дела.

Стрелец

Стрельцы в деловом отношении наиболее продуктивны в первой половине дня, но сегодня им — если, конечно, они хотят все успеть — им придется поменять свой рабочий график, перенеся решение серьезных вопросов на вторую половину дня, а с утра можно позволить себе подольше поспать.

Козерог

Козероги, как главные трудоголики зодиакального круга, в это смысле совершенно не зависят от времени суток, поскольку одинаково результативно работают в любое время. Поэтому им будет безразлично, на какое время назначать важные дела — главное, чтобы условия для них были благоприятными.

Телец

Тельцы — как главные «совы» зодиакального — круга с утра чувствуют себя не в своей тарелке, а в силу входят ближе к обеду, поэтому они будут только рады тому, что их рабочий график сдвинется к этому врво второй половин дня они как следует разогреются и все сделают на «отлично».

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Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
432
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