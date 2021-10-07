Три знака Зодиака, которым сегодня выгодно помогать другим

День, когда приветствуется благотворительность в любом виде: можно помогать неимущим, отвозить вещи и продукты в детские дома и интернаты для престарелых, посещать приюты для животных и ухаживать за их питомцами. Добро не только прольется бальзамом на душу благотворителей, но и окажет положительное влияние на их жизнь.

Сегодня, 7 октября, помогать другим людям желательно представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них такое занятие будет не только важным, но и выгодным.

Рак (22.06 – 22.07)

Раки – знак жалостливый, его представители сочувствуют всем – включая тех, кому живется куда лучше их самих. Вот и сегодня они решат облагодетельствовать тех, кто совершенно в этом не нуждается, причем эти люди будут настолько впечатлены, что решат отблагодарить их, так сказать, за добрую душу. Таким образом Раки сделают для себя вывод о том, что благотворительность иногда бывает не только богоугодным, но и очень выгодным делом.

Лев (23.07 – 21.08)

Львы умеют делать широкие жесты, благодаря которым они часто помогают тем из окружающих их людей, которые действительно в этом нуждается. Нельзя сказать, что представители знака занимаются благотворительностью специально и уж тем более в расчете на ответную благодарность, скорее всего, они об этом вообще не думают – им просто нравится быть в центре всеобщего внимания, но сегодня эта привычка может принести им реальную выгоду – благодарность не заставит себя долго ждать.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцы, будучи людьми широкой души, часто готовы отдать даже то, что нужно и дорого лично им, только чтобы помочь кому-то из тех, кто – на их взгляд – хоть немного в этом нуждается. Действуют представители знака в таких случаях совершенно бескорыстно, поэтому их мало кто благодарит – все воспринимают их добрые дела как нечто само собой разумеющееся. Сегодня, похоже, справедливость восторжествует – благотворительность принесет свои плоды.

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