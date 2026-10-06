Три знака Зодиака, которым сегодня за советом можно обратиться к гаданию

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Главное, правильно их задать — например, при помощи гадания — оно сегодня не возбраняется.

Сегодня, 6 октября, в решении важных жизненных вопросов к магии могут прибегнуть представители всех знаков Зодиака, но трем из них звезды советуют обратиться к гаданию.

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Телец

Тельцы — материалисты, поэтому они очень удивятся тому, что гадание даст им правильный и своевременный совет. Правда, это не значит, что они тут же бросятся ему следовать — их фирменное упрямство сыграет свою роль и тут: они будут сопротивляться и откладывать решительный шаг на потом.

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Рак

Раки, как один из самых мягких знаков, склонны доверять всем, кто пообещает им счастье в личной жизни. Гадание в этом смысле — не исключение, вот и на этот раз они обратятся за помощью к потусторонним силам. И правильно сделают, потому что последние дадут им дельный совет.

Рыбы

Рыбы — один из самых склонных к мистике знаков Зодиака, поэтому его представители во всех непонятных ситуациях обращаются к разного рода предсказателям и гадалкам, а иногда и сами выступают в роли последних. Вот и сегодня колода карт даст ответы на любые их вопросы.

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