Три знака Зодиака, которым сегодня запрещено кому-либо завидовать

День, когда в мире царит всеобщая гармонию, которую нельзя нарушать – это может оказаться плохой приметой и негативно отразиться на жизни того, кто не примет к сведению предупреждение звезд и связанных с ними астрологов. Нельзя не только ссориться и скандалить, но и завидовать – до добра это не доведет.

Сегодня, 26 января, демонстрировать негативные качества своей натуры нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически не рекомендуется кому-либо завидовать.

Близнецы

Близнецы никогда не признаются в том, что им присуща зависть, хотя на самом деле они подвержены ей не менее – а иногда и более – остальных. Сегодня они могут позавидовать кому-то из близких, добившегося успехов в том, в чем сами себя представители знака ограничивают, а значит, никто, кроме них, в этом не виноват.

Дева

Девы часто завидуют окружающим, хотя никогда в этом не признаются. Сегодня это чувство может накрыть их особенно сильно, в результате они испортят себе целый день, а возможно, и несколько дней, из-за чего не смогут полноценно ни работать, ни отдыхать – завистью будет отравлено все их существование.

Козерог

Козероги вполне могут позавидовать человеку, который легко получает то, ради чего самим представителям знака приходится долго и упорно работать. Но, прежде чем злиться и обижаться, им неплохо было бы вспомнит о том, что они сами выбирают именно такой режим действий – им нравится работать.

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