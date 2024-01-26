Три знака Зодиака, которым сегодня запрещено кому-либо завидовать

День, когда в мире царит всеобщая гармонию, которую нельзя нарушать – это может оказаться плохой приметой и негативно отразиться на жизни того, кто не примет к сведению предупреждение звезд и связанных с ними астрологов. Нельзя не только ссориться и скандалить, но и завидовать – до добра это не доведет.
Сегодня, 26 января, демонстрировать негативные качества своей натуры нежелательно представителям всех знаков Зодиака, но трем из них категорически не рекомендуется кому-либо завидовать.
Близнецы
Близнецы никогда не признаются в том, что им присуща зависть, хотя на самом деле они подвержены ей не менее – а иногда и более – остальных. Сегодня они могут позавидовать кому-то из близких, добившегося успехов в том, в чем сами себя представители знака ограничивают, а значит, никто, кроме них, в этом не виноват.
Дева
Девы часто завидуют окружающим, хотя никогда в этом не признаются. Сегодня это чувство может накрыть их особенно сильно, в результате они испортят себе целый день, а возможно, и несколько дней, из-за чего не смогут полноценно ни работать, ни отдыхать – завистью будет отравлено все их существование.
Козерог
Козероги вполне могут позавидовать человеку, который легко получает то, ради чего самим представителям знака приходится долго и упорно работать. Но, прежде чем злиться и обижаться, им неплохо было бы вспомнит о том, что они сами выбирают именно такой режим действий – им нравится работать.
Читайте также:
- Год Зеленого Деревянного Дракона: что нам принесет 2024 и кому особенно повезет в это время
- Китайский гороскоп по знакам на 2024 год Зеленого Деревянного Дракона
- Солнце в Водолее с 20 января до 19 февраля 2024-го: что ждет Близнецов, Весы и Водолеев в это время
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 22 по 28 января
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 22-28 января